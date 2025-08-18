Juventus Women, Canzi: “In campo non ho amici”

La Juventus Women parte col piede giusto. Le bianconere vincono la Womens’ Cup, torneo amichevole che metteva di fronte Como, Atletico Madrid e Inter. In finale è arrivato un successo per 2-1 contro le nerazzurre, un test utile in vista della nuova stagione. A fine gara ha parlato Massimiliano Canzi, analizzando la prestazione della sua

La Juventus Women parte col piede giusto. Le bianconere vincono la Womens’ Cup, torneo amichevole che metteva di fronte Como, Atletico Madrid e Inter. In finale è arrivato un successo per 2-1 contro le nerazzurre, un test utile in vista della nuova stagione.

A fine gara ha parlato Massimiliano Canzi, analizzando la prestazione della sua squadra:

“Manca la tenuta di una partita intera, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, un secondo non dello stesso livello, noi abbiamo sbagliato tanto, alla fine però è allenamento anche resistere ai momenti difficili, abbiamo preso un goal su palla inattiva che era evitabile, abbiamo sofferto alla fine. Oggi abbiamo cambiato modo di attaccare ma il modo di difendere no, dopo il goal ci siamo messi a zona, era giusto rischiare qualcosa e per parte della partita ha pagato”.

Il tecnico ha poi parlato dei singoli, a partire dalla porta:

“Per esperienza e quello che ha fatto Peyraud parte avvantaggiata, è il nostro portiere titolare, poi sarà il campo a decidere quello che succede, siamo contenti anche di quello che ha fatto fino adesso De Jong senza dimenticarci di Cappelletti che tiene alto il livello, lei è lì perché potenzialmente può anche giocare”.

Sul ruolo di favorita, Canzi non ha avuto dubbi:

“Se è vero che noi siamo favoriti perché abbiamo vinto lo scudetto è vero che l’Inter è la prima contendente, sicuramente, per quello che ha fatto l’anno scorso e anche adesso, poi la Roma che ha fatto un mercato in sordina ma sarà un avversario da battere, il Milan che crescerà ulteriormente”.

Infine, una battuta sulla vittoria con l’Inter:

“Ho detto in riunione tecnica prima della partita che non ho amici, nel senso che in campo, anche se è un amichevole voglio vincere, ci siamo riusciti. Abbiamo visto ci sono delle cose che non sono andate benissimo sulle quali possiamo lavorare”.