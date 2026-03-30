WOMEN| Schatzer: “Finale che ripaga il nostro lavoro”

Le parole di Eva Schatzer dopo la vitttoria della Juventus Women contro la Fiorentina. Le bianconere si sono imposte con il risultato di 2-1.

Oltre all’allenatore Massimiliano Canzi, al termine della gara con la Fiorentina, si è presentata ai microfoni della Juventus la bianconera Eva Schatzer. Di seguito le sue dichiarazioni:

“In questa settimana abbiamo lavorato duramente per arrivare preparate a questa partita. Sapevamo che la Fiorentina è una squadra molto forte e poi, nonostante la vittoria dell’andata sapevamo di essere a metà percorso, quindi abbiamo giocato la sfida di oggi come un secondo tempo. Era tutto aperto, però poi abbiamo fatto subito gol e quella gol ci ha indirizzate nella direzione giusta.

Il nostro obiettivo è sempre quello di arrivare in fondo a tutte le competizioni: quest’anno in campionato abbiamo lasciato qualche punto, però adesso abbiamo ancora questa finale da giocare e poi in campionato abbiamo ancora le ultime partite. E sì, come ho detto, noi cerchiamo sempre di vincere tutto e speriamo di toglierci ancora qualche soddisfazione. La Lazio è vicina a noi in classifica, però sappiamo che è tutto nelle nostre mani e dovremo rimanere concentrate, imponendo il nostro gioco per riuscire vincere da squadra”.