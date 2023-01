Ultim’ora Juve, scippo alla Roma: manca solo l’ufficialità

John Elkann si muove per rinforzare i quadri dirigenziali della Juventus. La ricostruzione parte con un nuovo profilo scippato alla Roma. Paolo Monguzzi lascia il club capitolino per accasarsi alla Vecchia Signora.

Il manager rivestiva il ruolo di Venue Business Director nella società giallorossa. Era il responsabile della biglietteria e visti i risultati ottenuto allo stadio Olimpico (quasi sempre sold out) con il club dei Friedkin si tratta di un colpo importante per la Juve. Monguzzi ha presentato le proprie dimissioni alla Roma e inizierà a lavorare alla Juventus nell'era post Andrea Agnelli. E intanto prende sempre più corpo la strategia della Juventus sul mercato: 3 big in uscita, ma arrivano 5 top player<<<