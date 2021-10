Juve-Chelsea Women 1 a 2: Bonansea dà speranza, ma vince il Chelsea

Buona prova per la Juve Women di Joe Montemurro, sconfitta 2 a 1 in UWCL dal Chelsea vicecampione d'Europa. In gol Bonansea

redazionejuvenews

Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, termina la striscia di imbattibilità stagionale della Juventus Women di Joe Montemurro, sconfitta dal Chelsea in UWCL. Ottima prova per le bianconere, che scendono in campo intenzionate a vincere ma sono costrette a cedere di fronte ad un avversario più forte e preparato. Nonostante i molti acquisti, le Campionesse d'Italia non sono ancora la livello dei top club europei, ma la prestazione vista in campo ieri è il segnale che la squadra è sulla giusta strada. A dimostralo gli applausi finali di tutto l'Allianz Stadium, che non ha potuto che congratularsi per la bellissima partita.

Entrambe le squadre attaccano dal primo all'ultimo minuto di gioco, ma al 31' è il Chelsea a trovare il gol del vantaggio, grazie ad un gol di Cuthbert. La squadra inglese vicecampione d'Europa si dimostra una squadra cinica, in grado di sfruttare ogni minimo errore. La Juventus, però, non si lascia abbattere e riesce subito a rimettere il match sui binari dell'equilibrio. Al 37', infatti, Bonansea segna il gol dell'1 a 1, che fa scoppiare di gioia l'Allianz Stadium. Le due squadre vanno negli spogliatoi in parità. Nella seconda frazione di gioco il Chelsea rientra in campo più agguerrito che mai e al 69' trova il gol vittoria con Harder. I cambi effettuati da Montemurro per cercare di cambiare il risultato non sortiscono alcun effetto e alla fine i tre punti vanno al Chelsea.

Al termine del match l'allenatore bianconero ha commentato la partita ai microfoni di JuventusTV: «Prima di tutto ci tengo a sottolineare quanto sia orgoglioso delle mie giocatrici. Questa è stata una serata speciale, in uno stadio speciale e noi abbiamo giocato alla pari contro le vice-campionesse d'Europa in carica. La partita di questa sera deve essere per noi un punto di partenza. Siamo consapevoli che abbiamo ancora molto su cui lavorare, ma la strada è quella giusta e questa è una delle notizie positive della serata. Ho visto una Juve consapevole delle proprie qualità e che è stata in grado, tatticamente, di giocare una partita di altissimo livello. Ripartiamo da qui, con il desiderio di voler continuare a migliorarci». (Juventus.com)