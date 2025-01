Juve Women, ufficiale l’acquisto di Abi Brighton: il comunicato

La Juve Women ha ufficializzato l'acquisto di una nuova giocatrice: il comunicato su Abi Brighton, centrocampista classe 2002

La Juve Women ha ufficializzato l’acquisto di una nuova giocatrice. Ecco il comunicato: “La Juventus Women è felice di accogliere in squadra un volto nuovo: si tratta della statunitense Abi Brighton che da oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, è una giocatrice bianconera. Classe 2002, di ruolo centrocampista, Abi lascia gli Stati Uniti e si trasferisce in Italia legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2027. Nata a Beaufort – nel South Carolina –, arriva alla Juventus direttamente dall’Università di Vanderbilt, situata nel Tennessee e più nello specifico a Nashville, e arriva con un curriculum di tutto rispetto. Soltanto prendendo in considerazione quest’ultima stagione, infatti, Brighton è stata una delle protagoniste della sua squadra, per di più con la fascia da capitana al braccio”.

Juve Women, ecco Brighton

“Fisicamente strutturata, Abi è – come detto – una centrocampista che vanta importanti abilità tecniche, in particolare a livello difensivo, e uno dei suoi punti di forza è l’efficacia nei contrasti. In sintesi: caparbietà, intensità e spirito da combattente sono tre qualità che le si addicono alla perfezione. Si tratta indubbiamente di un rinforzo prezioso sulla linea mediana per Massimiliano Canzi, una giocatrice con caratteristiche complementari a quelle delle sue nuove compagne di squadra. Un innesto cercato e voluto intensamente dal Club dopo un intenso lavoro di scouting in questi mesi. Benvenuta alla Juventus, Abi, ci vediamo in campo!”, ha concluso il club bianconero.