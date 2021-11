Juve Women, tutto pronto in vista del Wolfsburg: gara decisiva

Dopo la vittoria per 5 a 0 contro la Lazio in Serie A, la Juve Women di mister Montemurro è pronta a pensare alla UWCL. Domani le bianconere scenderanno nuovamente in campo contro il Wolfsburg, questa volta fuori casa. Sarà un match tanto...

Dopo la vittoria per 5 a 0 contro la Lazio in Serie A, la Juve Women di mister Montemurro è pronta a pensare alla UWCL. Domani le bianconere scenderanno nuovamente in campo contro il Wolfsburg, questa volta fuori casa. Sarà un match tanto difficile quanto fondamentale: vincendo le bianconere supererebbero la squadra tedesca, guadagnandosi così un posto per la fase ad eliminazione diretta. Il match di andata all'Allianz Stadium di Torino è stato incredibile: vantaggio Juve firmato Girelli, pareggio immediato e poi vantaggio Wolfsburg, ma nel finale il secondo gol di Girelli ha regalato alle bianconere un preziosissimo punto. Ora le bianconere si giocheranno il tutto per tutto in Germania: riusciranno nell'impresa?

Nel frattempo, la UEFA ha rivelato chi arbitrerà la partita. La direttrice di gara sarà Marta Huerta De Aza, aiutata da Guadalupe Porras Ayuso e Eliana Fernández González. Quarto uomo Ainara Acevedo. Tutto pronto quindi in vista di questo importantissimo match. Le bianconere sono già in viaggio, con la mente già in campo alla partita di domani. Questa sera mister Montemurro parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match e svelerà le ultime novità sulla formazione.

Ieri, invece, Valentina Cernoia ha vinto il premio come miglior giocatrice della Serie A femminile del mese di ottobre. Tante, tantissime ottime prestazioni per la calciatrice bianconera, che ha meritato il premio dell'AIC, Associazione Italiana Calciatori. Complimenti!