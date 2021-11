Juve Women: svelata le date della fase finale della Supercoppa femminile

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha svelato le date della fase finale della Supercoppa italiana femminile

Continua il grandissimo periodo di forma della Juve Women, reduci da una vittoria netta per 8 a 1 ai danni della Roma in Coppa Italia. Le bianconere sono prime in Serie A, ancora imbattute. Per la squadra di Montemurro, infatti, nove vittorie su nove: miglior attacco del campionato con 22 gol (una media di più di 2 a partita) e miglior difesa, grazie ai soltanto due gol subiti. La Juve Women sembra quindi una corrazzata per il campionato italiano femminile, decisamente più forte rispetto alle altre squadre. Giocatrici come Girelli e Bonansea sembrano infatti di un livello superiore, trascinatrici delle bianconere.