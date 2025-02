Juve Women, Stolen Godo: “Emozionata per questa avventura”

Emma Stolen Godo, nuova calciatrice della Juventus, ha espresso tutta la sua emozione per l'improvviso trasferimento tra le fila della squadra

Attraversi i canali ufficiali del club, si è presentata la nuova giocatrice della Juventus Women, Emma Stolen Godo. Ecco le sue prime parole: “Sono molto felice in questo momento, è un grande giorno per me. È successo tutto così velocemente e ora sono qui, in Italia, alla Juventus. Questo è il calcio e ora voglio godermi il mio tempo qui. Sono emozionata perchè è un’avventura totalmente nuova per me. Ho sempre sognato di giocare all’estero, in Europa, ma fuori dalla Norvegia. Non vedo l’ora di iniziare, sono sicura che andrà tutto bene. La squadra mi ha dato l’impressione di essere molto forte. Ho giocato contro le mie nuove compagne due volte in questa stagione, in Women’s Champions League”.

Stolen Godo: “Modo di giocare diverso a quello a cui sono abituata”

La calciatrice ha proseguito: “Ho notato che il loro modo di giocare è diverso rispetto a quello a cui ero abituata in Norvegia, ma l’ho trovato molto interessante. Ricordo che il Valerenga ha giocato molto bene in casa, ma è stato più difficile quando è venuto a Biella. Nella mia nuova squadra ci sono tante ottime giocatrici, sono davvero felice di farne ufficialmente parte. Vengo da una piccola isola situata sulla costa occidentale della Norvegia. Ho iniziato a giocare a calcio quando ero molto giovane. Quando avevo quindici anni sono andata a Molde, una grande città con una squadra maschile davvero forte. Sono stata lì per cinque anni, nella serie cadetta, e a diciannove sono passata al Lyn Oslo per giocare nella massima serie. Ho giocato lì per quasi tre anni, prima di trasferirmi al LSK Kvinner dove sono rimasta per due annate prima del passaggio al Valerenga la scorsa stagione”. Leggi anche le parole di commiato di Braghin a Caruso alla Juventus <<<