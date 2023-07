Juve Women, il recap del Mondiale delle bianconere: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con i risultati delle bianconere impegnate al Mondiale in Australia.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con i risultati delle bianconereimpegnate al Mondiale femminile. Ecco il comunicato: "Con il successo in extremis dell'Italia sull'Argentina, targato Cristiana Girelli, si è chiusa la prima giornata della fase a gironi per tutte le giocatrici bianconere impegnate al Mondiale femminile in corso in Australia e Nuova Zelanda. Nel complesso il bilancio si può considerare positivo: tre successi - compreso quello delle Azzurre - e due pareggi.

SORRIDONO SVEZIA E OLANDA Vittorie importanti per Linda Sembrant e Lineth Beerensteyn, rispettivamente con Svezia e Olanda. La prima non scende in campo nel match inaguruale della competizione, ma la Nazionale scandinava passa 2-1 contro il Sudafrica riuscendo a trovare i tre punti proprio nel finale. Le svedesi, poi, sono state raggiunte in classifica nel Girone G proprio dalla squadra allenata da Milena Bertolini. Vittoria di misura anche per la Selezione olandese che, nel Gruppo E, supera 1-0 il Portogallo. Beerensteyn in campo dall'inizio, fino al minuto 87.

PARI PER GROSSO E PEYRAUD-MAGNIN Due punti, uno a testa, per Julia Grosso e Pauline Peyraud-Magnin nelle loro rispettive sfide d'apertura. Il Canada di Julia pareggia 0-0 contro la Nigeria e rimane appaiato alla Nazionale africana a un punto nel Girone B che vede l'Australia capolista dopo il successo per 1-0 sulla Repubblica d'Irlanda. Stesso risultato anche per la Francia di Peyraud-Magnin, fermata sullo 0-0 dalla Giamaica nel Gruppo G. Il girone delle transalpine è in attesa di scoprire il risultato tra Brasile e Panama, in programma lunedì 24 luglio 2023 alle ore 13:00 (orario italiano) per definire le rispettive posizioni in classifica al termine di questo primo turno".