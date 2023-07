Calciomercato Juve / Allegri ha scelto: ecco il colpo per vincere lo scudetto!

Dall'addio di Cristiano Ronaldo alle penalizzazioni per il caso plusvalenze: le ultime due stagioni in casa Juve sono state un vero e proprio incubo. I bianconeri ora dovranno rialzarsi in piedi, e per farlo punteranno tutto su Allegri e sul nuovo Football Director Cristiano Giuntoli . Saranno loro due a dover riportare la Vecchia Signora a combattere ai massimi livelli e per farlo sarà necessario avere una squadra competitiva. Nessuno o quasi è sicuro del posto da titolare, tutti possono essere venduti. In ottica acquisti, però, Allegri ha le idee chiare: vuole un giocatore nello specifico per poter competere per lo scudetto.

Mercato Juve: il colpo per lo scudetto

Intervistato in tourneè negli USA l'allenatore bianconero ha detto: "L'obiettivo è fare il massimo, anche se è normale che la Juve debba puntare a rientrare in Champions". Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, Allegri continuerebbe a chiedere a Giuntoli Romelu Lukaku. Il tecnico bianconero, infatti, è convinto che il belga sia il giocatore perfetto per completare la rosa, l'attaccante che manca per tornare a vincere lo scudetto. Senza di lui i bianconeri potranno puntare solo a rientrare in Champions, come detto in conferenza, ma se dovesse arrivare le cose cambierebbero drasticamente. Prima di poter acquistare l'ex Inter sarà però necessario vendere Vlahovic ma al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali. E allora, ecco come potrebbe essere la formazione (da paura) della Juventus per l'anno prossimo <<<