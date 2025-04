Juve Women, le informazioni sul match con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con il Milan.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La settima giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile vedrà la Juventus Women impegnata allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella contro il Milan venerdì 18 aprile 2025 alle 17:30. È stata resa nota la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro. SERIE A FEMMINILE – POULE SCUDETTO | JUVENTUS WOMEN-MILAN, GLI ARBITRI DELLA SFIDA Dirigerà il match Antonio Di Reda. Gli assistenti saranno Paolo Tomasi e Emanuele Bracaccini; Fabio Rinaldi ricoprirà, invece, il ruolo di quarto ufficiale”.

Le informazioni sulla gara

“Venerdì 18 aprile 2025 la Juventus Women ospiterà allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella nel match valido per la settima giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile: fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17:30. POULE SCUDETTO – SERIE A FEMMINILE | JUVENTUS-MILAN, DOVE VEDERLA La sfida tra bianconere e rossonere sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. La gara sarà visibile, inoltre, su Rai Sport e su Rai Play”. Intanto ecco le parole di Marocchino<<<