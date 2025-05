Juve Women, il cammino in Coppa Italia: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del cammino in Coppa Italia.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Appuntamento fissato per sabato 17 maggio alle 18:00 allo stadio Sinigaglia di Como: la Juventus Women, campionessa d’Italia in carica, si gioca la possibilità di conquistare anche il secondo trofeo nazionale con la finale di Coppa Italia Femminile contro la Roma. Avviciniamoci alla sfida alla squadra giallorossa rivivendo il cammino stagionale nella manifestazione delle bianconere. L’ESORDIO CON L’HELLAS VERONA Il cammino nella Coppa Italia 2024/2025 per la Juventus Women è cominciato lo scorso novembre sul campo dell’Hellas Verona nel match valido per gli ottavi di finale della manifestazione. Una gara a senso unico condotta magistralmente dalle bianconere abili a chiudere il discorso qualificazione con quattro reti, realizzate nei primi 20 minuti di gara, firmate da Cantore, Beccari, dallo splendido gol olimpico di Boattin e da Vangsgaard”.

Le altre partite

“IL DOPPIO CONFRONTO CON LA LAZIO Da una gara secca al primo dei due doppi turni con la sfida, valida per i quarti di finale, con la Lazio. Andata a Roma e vinta con il risultato di 3-1 dalle bianconere: sblocca Bonansea a fine primo tempo prima del pareggio a inizio ripresa di Piemonte; quando tutto sembra destinato al pari ci pensano però Vangsgaard all’86’ e Cantore al 92′ a indirizzare la qualificazione. Qualificazione che si complica però nel ritorno a Biella con le biancocelesti che si portano avanti per tre reti a zero: un’autorete prima e la zampata decisiva di Kullberg all’88’ poi, regalano però la semifinale alla squadra di coach Canzi.

LE SEMIFINALI PRIMA DELL’ULTIMO ATTO L’ultimo ostacolo prima della finale si chiama Fiorentina, anche in questo caso in un doppio confronto. La sfida d’andata di metà febbraio comincia con quattro reti nei primi 35 minuti: Harviken apre il discorso e Bonansea lo chiude, nel mezzo le due reti viola che fissano il risultato sul 2-2 all’intervallo; a un quarto d’ora dalla fine però ci pensa Vangsgaard a firmare il 3-2 che consegna due risultati su tre alle bianconere nel match di ritorno. A Biella le bianconere disputano una gara solidissima e vinta per 1-0 grazie al primo gol juventino di Stolen Godo: per le bianconere dunque è finale di Coppa Italia Femminile”. Intanto ecco le parole di Inzaghi<<<