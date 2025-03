Juve Women, Canzi: “Turno di riposo utile a recuperare energie”

Le parole dell'allenatore della Juve Women Massimiliano Canzi in vista della sfida della Poule Scudetto contro l'Inter

In vista della sfida contro l’Inter l’allenatore della Juve Women Canzi ha detto: “Sicuramente con il passare delle giornate e, soprattutto, con le distanze in classifica che rimangono invariate cresce dentro di noi la percezione di essere sulla strada giusta per raggiungere uno dei nostri obiettivi. Penso che il format del campionato abbia portato tutte le squadre ad alzare il livello e le tante gare equilibrate in questa seconda fase ne sono state la conferma. Come non ci siamo disperati dopo qualche risultato non positivo, sicuramente adesso non ci esaltiamo nel vedere anche altre squadre incappare in giornate storte. Stiamo cercando di mantenere equilibrio anche sui giudizi nonostante, arrivando verso la fine della stagione, il percepito generale sia un po’ distorto dalla realtà“.

Sulla sosta: “Il turno di riposo che ci è toccato in campionato ci è servito per recuperare energie e, soprattutto, diverse giocatrici. Anche se può sembrare strano, i due temi sono legati. Più giocatrici hai a disposizione più è semplice riuscire a distribuire le energie, meno giocatrici hai a disposizione più diventa complicato per chi scende in campo ogni partita perchè non ha la possibilità di riposare”.