Juve Women, Anselmi: “La lotta Scudetto si può riaprire”

Anselmi ha parlato del momento della Juve Women dopo la sconfitta in campionato: per la giornalista, la lotta al titolo sarebbe ancora aperta

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi è ritornata sulla sconfitta della Juventus Women contro la Roma. Ecco le sue parole: “Lo avevamo detto: la Roma in casa è ancora più pericolosa e basta un minimo errore per farle prendere in mano le redini del match. La Juve non si può permettere questi strascichi, i punti di distanza sono solo 7 e basta qualche passo falso di troppo per riaprire la corsa allo scudetto e questa Roma, rinvigorita dalla Supercoppa, non perdona”.

Anselmi: “Vincere contro questa Inter è necessario”

Inoltre, sulla prossima sfida all’Inter ha aggiunto: “Vincere con questa Inter è necessario. A inizio campionato avevamo detto che le neroazzurre erano candidate perfette per la vittoria del campionato e averle dietro a soli 4 punti di distanza fa si che nemmeno un pareggio metta serenità in casa Juve. Questo è un momento cruciale, ogni errore può costare il triplo ed è per questo che vincere è determinante per creare divario e mettersi al sicuro. Ma attenzione: la pool scudetto è insidiosa quest’anno basta davvero poco per stravolgere tutto. Questa Inter cresce ogni giorno sempre di più. Piovani sta facendo un lavoro straordinario e ha dalla sua un gruppo sempre più unito e agguerrito. Per questo non mi stupirei se ci fosse un altro sgambetto che ripeto, la Juve non può permettersi”. Leggi anche il testata a testa tra Juventus e Inter <<<