Juve-Chelsea Women 2 a 1: i commenti di Bonansea, Salvai e Rosucci

Intervistate da JuventusTV, Bonansea, Salvai e Rosucci hanno commentato la sconfitta della Juve Women contro il Chelsea in UWCL

Dopo la vittoria contro il Napoli, ieri sera, nonostante l'ottima prestazione, la Juve Women ha perso 1 a 2 contro il Chelsea vicecampione d'Europa. Al termine del match alcune protagoniste della partita sono state intervistate dai microfoni della JuventusTV. La prima a prendere la parola è stata Barbara Bonansea, autrice del gol del momentaneo 1 a 1: «Il Mister al termine della gara ci ha fatto i complimenti per la prestazione vista in campo. Abbiamo giocato una bella partita e spiace non essere riuscite a portare a casa neanche un punto, ma rimane la soddisfazione per questa serata speciale. Il Chelsea ha sfruttato con più cinismo le occasioni che ha creato, ma questa partita ci ha sicuramente dato ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi e sappiamo che avremo davanti altre quattro partite in questa fase a gironi dove daremo tutto. Personalmente sono felice per la rete segnata, ma il gol non è altro che la fine di una bella azione corale». (Juventus.com)