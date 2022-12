Grosso: “Focalizzate sulle prossime partite, le dobbiamo vincere”

Mentre la prima squadra maschile della Juventus si è ritrovata lunedi per ritornare ad allenarsi in vista della ripresa del campionato, la JuventusWomen sta continuando il suo cammino in campionato ed in Coppa, e dopo la vittoria nel week end contro l'Inter, le bianconere si sono dovute arrendere alle ragazze inglesi nella partita disputata ieri sera.