Calciomercato Juventus / Cherubini sogna un colpo da 60 milioni

Con i vari campionati fermi per la disputa del Mondiale in Qatar, le società di calcio programmano le mosse nelle prossime sessioni di mercato. E' importante muoversi con largo anticipo, prima dell'apertura ufficiale delle trattative, se si vuole evitare di partecipare ad aste poco gradevoli. La Juventus sta cercando di capire come intervenire sia nella finestra invernale che, più massicciamente, in quella estiva. Di nomi ne sono usciti tantissimi in questi ultimi giorni, ma il ds Cherubini ha un sogno che cova da diverso tempo<<<