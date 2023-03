Joe Montemurro presenta la Poule Scudetto Femminile

Il tecnico della formazione femminile della Juventus parla per presentare le finali per la conquista dello Scudetto

La Juventus Women sta per entrare nel vivo della stagione, con le bianconere che giocheranno sabato contro il Milan nella prima partita per la Poule Scudetto femminile. Attraverso i suoi canali, la Juventus ha comunicato che il tecnico delle bianconere Joe Montemurro risponderà tramite Twitch alle domande dei tifosi.

"Si apre il momento più caldo della stagione per quanto riguarda la Serie A femminile: sabato, contro il Milan, inizia la Poule Scudetto.

Niente di meglio, per avvicinarci alla partita, che vivere la vigilia insieme a Coach Joe Montemurro, che da domani, ogni settimana, sarà live sul canale ufficiale della Juventus su Twitch, in un appuntamento davvero da non perdere.