Italia femminile, le convocate per la prima fase del raduno per Euro 2022

La c.t. Bertolini ha diramato l'elenco delle 29 che si raduneranno il 30 maggio. Assenti le ragazze di Juve e Roma impegnate in Coppa Italia.

Mancano poco meno di due mesi dall’esordio a Euro 2022. L'Italia, dopo l'ottima figura ai mondiali, è chiamata a farsi valere anche in questa manifestazione, dove esordiranno il 10 luglio al New York Stadium di Rotherham con la Francia. Ieri Milena Bertolini ha ufficializzato l’elenco delle 29 Azzurre che prenderanno parte alla prima fase del raduno in programma al centro sportivo Suning di Appiano Gentile, a partire da lunedì 30 maggio, fino a venerdì 3 giugno. Nella prima settimana di preparazione in vista del torneo continentale, non ci saranno le giocatrici di Juventus e Roma, che formano una buona parte del gruppo storico, a cui è stato concesso qualche giorno di riposo in più per recuperare dalle fatiche della finale di Coppa Italia, in programma il 22 maggio allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.