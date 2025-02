Italia femminile, le convocate: presenti 8 giocatrici della Juve Women

La lista delle convocate dal ct dell'Italia femminile Soncin per la Nations League: presenti 8 giocatrici della Juve Women

La Juve Women è tra le squadre più importanti, forti e vincenti del calcio femminile italiano. Non è un caso quindi che ogni qual volta la Nazionale femminile pubblica la lista delle convocate siano presenti tante calciatrici bianconere. In questo caso ben 8. L’Italia di Soncin, infatti, si prepara a scendere in campo contro Galles e Danimarca, match validi per la Nations League e il ct ha convocato Bergamaschi, Boattin, Lenzini, Schatzer, Beccari, Bonansea, Girelli e Cantore. Presente anche l’ex bianconero Caruso, da poco trasferitasi al Bayern Monaco.

Italia femminile, le convocate

Di seguito la lista completa con tutte le convocate:

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Annamaria Serturini (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).

