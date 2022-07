Italia femminile, come seguire le Azzurre sulle reti Rai

Oggi parte l' Europeo femminile in Inghilterra, che vedrà anche l' Italia protagonista. Le Azzurre, con molte giocatrici della Juventus , faranno il loro esordio il 10 luglio contro la Francia. Il sito della Figc intanto ha reso nota la copertura dell'evento da parte delle reti Rai : " Dieci spot e un documentario sul calcio femminile per raccontare la storia e le storie di un movimento sempre più in crescita, le gare delle Azzurre in diretta su Rai 1 e tanti approfondimenti firmati dalla redazione di RaiSport : il programma della Tv di stato per la Nazionale Femminile attesa all’Europeo in Inghilterra è davvero ricco e permetterà di far conoscere meglio al grande pubblico le protagoniste della spedizione azzurra.

Il 10 Luglio a poche ore dall’esordio con la Francia, andrà in onda il documentario “Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio.” Il racconto, realizzato in collaborazione con la FIGC, tornerà indietro di oltre 100 anni, ai primi tentativi di dare vita a squadre e campionati femminili, per ripercorrere il lungo periodo in cui il calcio femminile è stato negato e osteggiato, e i decenni nei quali è tornato protagonista grazie alle gesta sportive delle calciatrici, e all’intraprendenza di uomini e donne che hanno aperto nuove strade. Il racconto vivrà attraverso le voci delle Azzurre di oggi, e di donne che in qualità di sportive, dirigenti, arbitri, allenatrici e giornaliste hanno permesso loro di “riprendersi il pallone”. Il docu racconterà anche il cammino delle Azzurre in questi ultimi mesi. E avrà, come per “Sogno Azzurro”, un seguito in una puntata speciale dedicata proprio all’Europeo, grazie alla troupe RAI che seguirà giorno per giorno il ritiro della Nazionale.