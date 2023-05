Gunnarsdottir: “Sono felice alla Juve, il club è straordinario”

Sara Gunnarsdottir, centrocampista della JuventusWomen, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Non è facile per le donne che fanno sport avere un figlio durante la loro carriera. Quando l'ho scoperto giocavo per il Lione, inizialmente erano molto felici per me, avevano anche istituito una conferenza stampa per dichiarare che mi avrebbero supportata e lo avevano fatto anche personalmente nei miei confronti. Purtroppo non ero esperta non mi hanno pagata durante la gravidanza così sono tornata in Islanda. La situazione si è protratta per mesi. Molte donne mi hanno contattata o ringraziata per aver condiviso la mia storia e questo mi rende molto felice, non per me stessa ma per tutte le altre donne.