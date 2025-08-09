Girelli nominata per il Pallone d’Oro: “L’inizio di un viaggio ancora più bello”

La calciatrice ha commento l'inserimento del suo nome nella lista dei candidati per il Pallone d'Oro femminile

La calciatrice della Juventus Women Cristiana Girelli è stata inserita nella rosa delle nominate per il prossimo Pallone d’Oro femminile. Un grande traguardo, che la rende la prima giocatrice bianconera ad essere inserita in questa lista. Attraverso il suo profilo Instagram, la calciatrice ha voluto commentare la sua nomina.

Il messaggio social

“Leggere il mio nome in quella lista di candidate al pallone d’oro è qualcosa di folle e di meravigliosamente bello.

Ma oggi per me la soddisfazione è enorme anche perché si comincia a dare luce anche al nostro calcio italiano, che finalmente inizia ad avere un posto nel mondo dei “grandi”.

Grazie alla mia Juventus per la stagione incredibile che INSIEME abbiamo fatto, alle mie meravigliose compagne di squadra, a mister Canzi ed al suo staff che mi ha portato ad un livello psico fisico mai avuto prima.

Grazie alla nazionale, alle “mie azzurre” con cui ho condiviso un europeo da sogno, a mister Soncin e al suo staff per aver saputo creare un ambiente di fiducia e consapevolezza.

Grazie a chi lavora per me, non si vede mai ma che c’è sempre, a tutto il mio management che mi supporta sempre Maurizio Bonori, Stefano Pigolotti e Giacomo Spazzini che ha saputo curare ogni dettaglio per la mia performance.

Grazie all’amore dei miei affetti che mi nutre ogni giorno.

Quella bambina, con gli occhi pieni di sogni e una medaglia al collo, non avrebbe mai pensato di arrivare fin qui.

E invece oggi capisco che è solo l’inizio di un viaggio ancora più bello.

Grazia e tutti.

Cri”