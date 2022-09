Girelli: “Dobbiamo avere fame, periodo difficile per noi”

Cristiana Girelli, attaccante della JuventusWomen, ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV. Ecco le sue parole: "Dobbiamo avere una fame che va oltre ogni cosa. Il format del campionato sarà diverso ma penso che come diciamo sempre il livello cresce e mai come quest’anno le altre squadre si sono rinforzate. Noi dobbiamo usare l’esperienza della passata stagione. Speriamo di giocare tante partite, il Koge è forte. La chiave dovrà essere la fame perché come contro l’Inter se non rimani attaccata alla partita rischi di perdere punti più facilmente rispetto agli altri anni".