Girelli: “La Francia è fortissima, ma vogliamo stupire”

Manca sempre meno al debutto dell'Italia all'Europeo femminile, che ha preso il via mercoledì in Inghilterra. Oggi intanto in conferenza stampa hanno parlato Cristiana Girelli della Juventuse Lucia Di Guglielmo della Roma. L'attaccante bianconera è la calciatrice che ha realizzato più gol (35) e collezionato più presenze (49) sotto la gestione della c.t. MilenaBertolini, e fu una delle leader della Nazionale che nel 2019 fece innamorare un Paese intero, arrivando ai quarti di finale del Mondiale in Francia.