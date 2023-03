Gama: “La Roma ha un ottimo progetto ma crediamo nello Scudetto”

La calciatrice e Capitano della Juventus Women Sara Gama , ha parlato intervistata dai microfoni del settimanale de Il Messaggero Molto Donna, al quale ha parlato della sua carriera e della Juventus: " Ho iniziato giocando in cortile tra amici. I pregiudizi non sono mai mancati, ma ora le cose sono cambiate, con un’evoluzione pazzesca negli ultimi 7 anni, dopo 20 di stallo . I processi culturali hanno bisogno di tempo, c’è ancora molto da fare, ma la direzione è giusta. Il professionismo lo avevo già vissuto a Parigi, qui in averlo ottenuto ufficialmente cambia le prospettiva soprattutto per le nuove leve. Ora siamo riconosciute e tutelate".

"Io guardo alla giornata, sto bene e sono pronta. Rosucci è forte, il suo ritorno non è in discussione. Chi arriva a determinati livelli ha certi valori e la mentalità di voler sempre dimostrare qualcosa. In campo mi sono sempre presa le mie responsabilità. L’esempio migliore è fare le cose a fondo, gli altri non possono che prendere spunto. Non ho ancora pensato a cosa farò dopo: mi tengo tutte le strade aperte. Da vice presidente dell’Assocalciatori abbiamo fatto tanto per lo sviluppo del calcio femminile. E sto seguendo un corso per l’abilitazione da direttore sportivo, se dovessi rimanere nel calcio".