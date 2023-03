Criscitiello dà una notizia bomba sulla Juventus: “Tutto vero” / News

La Juventus guarda al presente e al futuro. Ne stiamo parlando parecchio in questi giorni in cui c'è molto da fare in sede di mercato sia per il presente che per il futuro. In questo senso grande attenzione andrà posta alle sorti di un campionato che potrebbe vedere la Juve al secondo posto in classifica, nel caso in cui i 15 punti di penalizzazione dovessero tornare al loro posto. Ma non c'è solo questo di cui parlare.