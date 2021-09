Fiorentina-Juventus Women 0-3: le bianconere volano

Vittoria nella seconda giornata di campionato

redazionejuvenews

La Juventus Women è scesa ieri in campo contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, per la partita valida per la seconda giornata del campionato femminile di Serie A. Le calciatrici bianconere si sono imposte con un secco 0-3, portandosi a 6 punti in classifica, frutto delle due vittorie in questi prime due giornate. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha analizzato la sfida.

"Primo big match del campionato per le Juventus Women, e prima scintillante vittoria (seconda consecutiva). Le ragazze di Coach Montemurro confermano un eccellente inizio di stagione (giovedì saranno chiamate a difendere la vittoria in Albania contro il Vllasnia, per accedere per la prima volta alla fase a gironi di Champions League) e intanto arrivano all'appuntamento europeo come meglio non potrebbero: con uno 0-3 contro la Fiorentina che non lascia dubbi sulla qualità, sulla solidità e sul valore delle bianconere.

LA GARA

Il match non è semplice per le bianconere, che giocano in un bel teatro, lo stadio "Franchi" contro una squadra che da sempre è una delle contendenti principali in Serie A. La prima mezz'ora scorre dunque sui binari dell'equilibrio: più Juve che Fiorentina, con Boattin e Bonansea insidiose nel primo quarto d'ora. Una delle buone notizie di giornata, per Mister Montemurro, è la crescita della squadra durante la gara: dal 30' in poi la Juve accelera, con quelle che saranno le due marcatrici di giornata. Prima Bonansea non riesce a trasformare un assist di Cernoia (30'), poi (34') Valentina mette in scena quelle che, a posteriori, saranno le prove generali del suo capolavoro di fine partita: una super punizione, su cui vola l'ex bianconera Tasselli.

Il gol è nell'aria, e arriva: stupenda l'azione personale di Bonansea: un ruggito per Barbara, che inarrestabile porta in vantaggio la Juve. La Fiorentina reagisce subito con un bel tiro al volo di Hucket, su cui al 40' è attenta Peyraud-Magnin, e prima della fine del tempo c'è ancora spazio per un pericolo portato alla porta viola dalla premiata ditta Cernoia-Bonansea, oggi imprendibili.

Ripresa sulla falsa riga del primo tempo, con un inizio più equilibrato e la Juve che mette la freccia nella parte finale: al 75' ancora Bonansea, che sarà MVP della partita, riceve (ancora) da Cernoia e buca la difesa viola per lo 0-2 bianconero, e prima della fine della partita arriva anche il meritato momento di gloria per Cernoia, che all'87' piazza una punizione delle sue e chiude lo score: la Juve, meritatamente, vola". (Juventus.com