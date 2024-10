Del Piero alla Juve... Women: la figlia Dorotea giocherà con l'U17 - JuveNews.eu

Del Piero tornerà a vestire bianconero: la figlia di Alex, Dorotea, giocherà infatti nella Juve Women Under 17

Le dinastie nel mondo del calcio hanno fatto le fortune di alcune squadre, basti pensare al legame indissolubile tra i Maldini e il Milan. Ora potrebbe presto iniziarne una anche in casa Juve. Il nome Del Piero è infatti pronto a tornare sul retro delle casacche bianconere visto che Dorotea, la figlia di Alex, si prepara a giocare con l’U17 Women. Negli ultimi anni la Vecchia Signora ha investito molte risorse nel potenziamento del progetto Women che ha portato successi nel campionato italiano e in UWCL. Ora la figlia della leggenda bianconera si prepara a unirsi alle giovanili bianconere nella speranza che lasci il segno come fatto da suo padre.

Del Piero torna alla Juventus: si tratta di Dorotea, la figlia di Alex, che si unirà all’U17 della #JuventusWomen pic.twitter.com/24ruFsUbPI — Juventus Women VS (@juventuswomen_) October 7, 2024

Juve Women, Dorotea Del Piero nell’U17

Da anni ormai i tifosi sperano nel ritorno di Del Piero alla Juve, convinti che la sua presenza all’interno della dirigenza bianconera possa essere d’aiuto per far tornare la società ai massimi livelli. Per il momento, però, dovranno accontentarsi di sua figlia Dorotea che si prepara a iniziare la sua avventura con l’Under 17 della Juve Women. Per quanto riguarda il padre, invece, bisognerà avere pazienza: non ci sono novità a riguardo ma Alex non ha mai chiuso alla possibilità di un ritorno. Staremo a vedere.