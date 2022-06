Juve, le ragazze dell’Under 12 vicino la Danone Nations Cup

Le giovanissime giocatrici bianconere hanno trionfato a Coverciano nell'importante competizione che dal 2016 è riservata solo al femminile.

redazionejuvenews

Le ragazze Under 12 della Juventushanno trionfato a Coverciano e hanno conquistato il titolo di campionesse della Danone Nations Cup 2022, il più grande campionato internazionale di calcio giovanile Under 12 che, in Italia, dal 2016 è riservato esclusivamente alle formazioni femminili. La fase nazionale del prestigioso torneo, promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e Danone, si è disputata domenica 19 giugno al Centro Tecnico Federale, in occasione del Grassroots Festival organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. La competizione ha visto in campo le formazioni Under 12 femminili di Juventus, Roma, Napoli e Sassuolo. Il torneo ha l'obiettivo di favorire la crescita delle giovani calciatrici, sia nella tecnica che negli aspetti educativi e culturali del calcio, e sostiene valori come l’affermazione personale, la collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo, il fair play e l’importanza di mantenere uno stile di vita sano.

Le parole di Sonia Malaspina, Direttrice HR Danone Italia & Grecia: "In Danone ci impegniamo a supportare l’emancipazione femminile, la diversità e l’inclusione, per questo da molti anni promuoviamo insieme al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC la Danone Nations Cup. Uno straordinario torneo internazionale che dal 2016 in Italia è riservato esclusivamente alle squadre femminili under 12. Faccio i miei complimenti alla squadra vincitrice e a tutte le giovani giocatrici che hanno preso parte a questa edizione della competizione".

Il commento di Vito Tisci, Presidente del Settore Giovanile e Scolastico: "E’ una grande soddisfazione aver dato seguito anche quest’anno a questa splendida manifestazione. La Federazione e l’SGS hanno investito molto nel calcio femminile giovanile e siamo orgogliosi di poter raccogliere i frutti del lavoro fatto e di poter consentire a centinaia di giovani atlete la possibilità di vivere un’esperienza del genere. Un ringraziamento a tutte le società impegnate, ai tecnici, ai dirigenti, alle ragazze, alle loro famiglie e agli staff SGS che, come sempre, hanno dato un contributo fondamentale per la riuscita della manifestazione. Un grazie anche, ovviamente, a Danone, per il supporto, la collaborazione e la condivisione di intenti in un contesto che mira soprattutto alla crescita delle giovani calciatrici. Infine, congratulazioni alla Juventus per questo successo, senza dimenticare le altre formazioni che hanno partecipato a una grande vittoria dello sport".

La Classifica finale della Danone Nations Cup 2022:

1° Juventus FC

2° AS Roma

3° SSC Napoli

4° US Sassuolo