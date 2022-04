Juve Women, le curiosità dopo il 5-1 rifilato alla Lazio

Ieri le ragazze guidate da mister Joe Montemurro hanno battuto le biancocelesti dilagando nel secondo tempo. Alcune statistiche interessanti.

Ieri grande successo delle Women bianconere, che hanno vinto 5-1 in casa della Lazio , condannando così le biancocelesti alla retrocessione. Una cinquina che è apparsa come una vera e propria prova di forza da parte delle ragazze guidate da mister Joe Montemurro . Dopo aver chiuso la prima frazione sull'1-1, nel secondo tempo le bianconere si sono scatenate hanno segnato quattro reti, tornando a casa con tre punti che profumano di Scudetto . Con questo risultato infatti la Juve si è riportata a +5 sulla Roma , seconda in classifica. Ora mancano solo le ultime due giornate di campionato: basta un punto per portare di nuovo il titolo a Torino. L'appuntamento è fissato per domenica 8 contro il Sassuolo . Andiamo a vedere alcune curiosità statistiche dopo il match di ieri, pubblicate sul sito ufficiale della Juventus .

La Juventus ha raccolto 53 punti in 20 partite nel campionato in corso (17V, 2N, 1P) ed è a un solo punto di distanza dal raggiungere il quinto scudetto in cinque stagioni. Valentina Cernoia, oltre ad aver servito due assist nel match, è la giocatrice che ha creato più occasioni (cinque) e tentato più cross (nove, almeno tre più di qualsiasi altra). Prima doppietta in Serie A per Sofie Pedersen e primi due gol in questo campionato. La danese – ora a 11 reti nel massimo campionato – è diventata la quinta giocatrice straniera della Juventus capace di realizzare almeno 10 gol in bianconero nella competizione. Sofie non segnava in trasferta in Serie A dal 17 gennaio 2021 contro l’Inter.