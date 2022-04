Juve Women, che cinquina alla Lazio! Lo Scudetto si avvicina

La squadra femminile guidata da Joe Montemurro ha battuto 5-1 la Lazio a Formello, riportandosi a +5 sulla Roma seconda. Ora manca un punto.

redazionejuvenews

Grande giornata per la squadra femminile bianconera. Le ragazze guidate da misterMontemurro hanno rifilato una cinquina alla Lazio a Formello. La squadra bianconera torna così ad avere 5 punti di vantaggio sulla Roma, seconda in classifica. Andiamo a leggere il report del match dal sito ufficiale della Juventus.

"La Lazio ha bisogno di punti per evitare la retrocessione e ci prova subito: al secondo minuto Ferrandi colpisce la traversa su punizione; la Juve non si scompone e inizia a macinare gioco e occasioni: al 5' ci va vicina Boattin (conclusione respinta), all'11' il primo gol. Sofie Pedersen si fa il regalo di compleanno, sfrutta un'indecisione della difesa laziale e porta in vantaggio le bianconere.

Al 16' la Juve pareggia e supera il conto dei legni in un'azione sola, con Staskova che colpisce prima la traversa e poi il palo, in un'incredibile e sfortunata occasione. Al 28' arriva un altro pareggio, questa volta nello score: Visentin si inserisce nella difesa bianconera, incerta, e segna la rete dell'1-1. La Lazio, come si diceva, ha bisogno disperato di punti e ci crede, con due conclusioni consecutive alla mezz'ora, di Hoerum e ancora di Visentin: per fortuna della Juve, senza esito. Ancora un contropiede delle padrone di casa, con conclusione pericolosa di Vigliucci, conclude di fatto un primo tempo in cui le bianconere si mettono alle spalle qualche sofferenza.

Il piglio dev'essere diverso, al rientro in campo, e così è. Una super Caruso va in gol due volte, al 52' e al 58', sfruttando gli assist prima di Valentina Cernoia e poi di Lina Hurtig: è la spallata che serviva al match, che adesso è in mano alla Juve. Le Campionesse d'Italia hanno ancora il tempo, prima della fine della partita, di blindare lo score, con la seconda doppietta, della Birthday Girl Pedersen (64') e con la cinquina che porta la firma di Andrea Staskova, servita da Caruso, che chiude il match quindi con due gol e un assist. Classe.

Quindi, ci siamo quasi: domenica prossima c'è una Coppa Italia da giocarsi col Milan e poi il match point Scudetto, la settimana dopo, contro il Sassuolo a Vinovo.

Manca un punto".