Cristiana Girelli candidata al Pallone d’Oro

La calciatrice della Juventus Women è stata inserita nella lista delle candidate per il Pallone d'Oro femminile

La Juventus Women sta preparando la prossima stagione alla Continassa, con il nuovo campionato che la vedrà ai nastri di partenza da Campionessa in carica. Le bianconere hanno concluso la scorsa stagione vincendo sia il campionato che la Coppa Italia, con Cristiana Girelli grande protagonista. La calciatrice bianconera, anche per questo, è stata inserita nella lista delle candidate al Pallone d’Oro, diventando la prima giocatrice della squadra femminile bianconera ad essere nominata per il premio.

Il comunicato della Juventus

“Cristiana Girelli è ufficialmente nella lista delle giocatrici candidate al Pallone d’Oro 2025.

Un riconoscimento che testimonia il suo eccezionale contributo al calcio femminile italiano e internazionale. La numero 10 bianconera, e pilastro della Nazionale azzurra, si conferma ancora una volta tra le protagoniste assolute del panorama calcistico, grazie a una stagione brillante fatta di gol decisivi che hanno portato la Juventus Women a conquistare scudetto e Coppa Italia, alle quali ha aggiunto la solita leadership trascinante.

Con questa candidatura, Cristiana Girelli entra nella storia come la prima giocatrice della Juventus Women a essere inserita nella lista per il Pallone d’Oro.

Questa designazione premia non solo i numeri – ancora una volta impressionanti – ma anche l’impatto e la costanza di una delle figure più iconiche del nostro calcio.

Nell’elenco delle giocatrici candidate è presente anche Sofia Cantore, anche in questo caso a testimoniare l’ottima annata vissuta dalle bianconere di Massimiliano Canzi.” (Juventus.com)