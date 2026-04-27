È ufficialmente partita la corsa ai biglietti per la finale di Coppa Italia Women tra Juventus Women e Roma, in programma domenica 24 maggio alle ore 18:00 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. Un appuntamento di grande rilievo per il calcio femminile italiano, che vedrà ancora una volta le due squadre più competitive del movimento contendersi un trofeo dal forte valore simbolico e sportivo. La sfida, attesissima da entrambe le tifoserie, sarà anche sostenuta da una cornice commerciale e istituzionale importante: Frecciarossa sarà infatti Title Partner dell’evento, confermando il proprio impegno a favore dello sport italiano e in particolare del calcio femminile. La partnership si inserisce in un percorso già avviato dal brand con le Nazionali azzurre, e punta a dare ulteriore visibilità a un movimento in costante crescita.

Biglietti in vendita: prezzi popolari e agevolazioni

A partire dalle ore 15:00 di lunedì 27 aprile, i biglietti sono disponibili sul portale e nei punti vendita Vivaticket. L’organizzazione ha previsto una politica di prezzi accessibile, pensata per favorire la partecipazione del pubblico e rendere l’evento il più possibile inclusivo. Il costo del settore Distinti è fissato a 8 euro, mentre sono previste diverse riduzioni a 2 euro per specifiche categorie: ragazze e ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 24 maggio 2006), Over 65 (nati prima del 24 maggio 1961), abbonati del Vicenza Calcio per la stagione 2025-26 e studenti universitari regolarmente iscritti all’anno accademico in corso. In questi ultimi due casi, l’acquisto è possibile esclusivamente nei punti vendita fisici Vivaticket.

Organizzazione e accesso allo stadio

Per garantire la massima fluidità nell’afflusso dei tifosi, è stato inoltre comunicato che il giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio. Una scelta organizzativa che punta a evitare code e disagi, considerando l’importanza dell’evento e l’atteso afflusso di pubblico.

Una finale simbolo della crescita del movimento femminile

La finale tra Juventus e Roma rappresenta ormai una classica del calcio femminile italiano, con le due squadre spesso protagoniste nelle competizioni nazionali. La cornice del “Romeo Menti” di Vicenza aggiunge ulteriore fascino a una sfida che va oltre il semplice trofeo: è anche un segnale della crescita strutturale e dell’attenzione sempre maggiore verso il movimento. In questo contesto, la Coppa Italia Women non è soltanto un appuntamento sportivo, ma un evento che continua a consolidare la credibilità e la visibilità del calcio femminile italiano, sempre più seguito, competitivo e centrale nel panorama nazionale.