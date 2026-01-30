Coppa Italia Women | Juventus-Napoli, le parole di Cristiana Girelli

Le parole pronunciate da Cristiana Girelli al termine del match vinto dalla Juventus Women contro il Napoli Women

La Juventus sul proprio sito ufficiale ha riportato le dichiarazioni pronunciate da Cristiana Girelli, calciatrice della Juventus Women, al termine della gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e vinta dalle calciatrici bianconere contro il Napoli Women per 2-1. Di seguito le dichiarazioni di Cristiana Girelli riportate dal club bianconero:

“Raggiungere le 237 presenze con la Juventus è un’emozione grandissima per me, come se fosse il primo giorno: essere nella storia di questo club è qualcosa che mi rende molto orgogliosa e allo stesso tempo responsabile di quello che faccio ogni giorno. Bello condividere questo traguardo con Caruso, che adesso veste un’altra maglia ma ha condiviso con me tanti momenti e tantissime vittorie: sono felice. Siamo una squadra di 25 giocatrici, c’è un livello di competitività altissimo e non può essere altrimenti quando sei alla Juventus: tutte sappiamo di dover dare il massimo ogni volta che veniamo chiamate in causa, anche a gara in corso.

Ci tenevamo a raggiungere la semifinale di Coppa Italia perché questo è un trofeo che vogliamo “custodire” e siamo felici di esserci riuscite. Per il resto, pensiamo partita dopo partita con l’obiettivo di vincerle tutte. Il mio obiettivo è quello di vincere il più possibile con questa maglia, per qualsiasi trofeo si giochi: spero di farlo riuscendo a segnare perché sono un attaccante e devo fare il mio lavoro. I numeri sono importanti, lo so, e 237 partite sono un dato enorme: quando sono arrivata alla Juventus, immaginavo e speravo che ci sarebbe stata una lunga storia d’amore con questa maglia e fortunatamente le cose sono andate così”.