Coppa Italia Women | Juve-Napoli, Canzi: “Sono contento di tutte. Per Rosucci…”

Le parole di Massimiliano Canzi pronunciate al termine del match di Coppa Italia Women tra le bianconere e le partenopee

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha commentato la vittoria ottenuta dalle calciatrici bianconere nel match di Coppa Italia disputato contro il Napoli Women. Queste le sue parole riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“Nel primo tempo siamo state imprecise, tanti errori nell’ultimo passaggio: quando le cose non riescono, bisogna cercare la giocata semplice e con quelle abbiamo riacquistato fiducia nella ripresa. Dobbiamo essere brave a trovare con più continuità il gol: sviluppiamo sempre grandi volumi di gioco e stiamo migliorando sotto questo aspetto. Ripeto sempre alle ragazze che la maglia da titolare se la mettono e se la tolgono da sole, io non faccio altro che valutare le loro prestazioni: nel momento in cui non si è all’altezza, hai meno possibilità di giocare.

E pesano anche i risultati: se le cose vanno bene e vinci sempre, aumentano le rotazioni; in alternativa tocca affidarsi a un gruppo più ristretto. Detto ciò, sono contento di tutte e, come dimostrato oggi, non ci sono giocatrici messe da parte: io più calciatrici ho a disposizione, più sono contento di avere un mazzo di carte ampio da cui pescare. Per Rosucci problema al polpaccio che andrà valutato nei prossimi giorni”.