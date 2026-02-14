Coppa Italia Women | Data e orario di Fiorentina-Juventus

Con un comunicato pubblicato nella giornata di ieri, la Juventus ha riportato i dettagli legati al giorno e all’orario in cui si svolgerà la prossima gara di Coppa Italia Women tra Fiorentina e Juventus, match valido per la semifinale d’andata della competizione. Questa la nota del club bianconero:
“Sono stati resi noti oggi – con la circolare n.48 – i dettagli della sfida in trasferta della Juventus Women contro la Fiorentina nel match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia: appuntamento fissato per mercoledì 11 marzo.
COPPA ITALIA WOMEN | DATA E ORARIO DELLA SFIDA CON LA FIORENTINA
Fiorentina-Juventus Women: mercoledì 11 marzo ore 18:00 (Sky Sport e NOW)”.