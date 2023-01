Cittadella-Juventus Women: le statistiche post match

Le ragazze di Joe Montemurro hanno vinto per 1-3 la partita di Coppa Italia iniziando al meglio il nuovo anno

La JuventusWomen di Joe Montemurro ha iniziato alla grande il 2023, vincendo nella prima partita di Coppa Italia in casa del Cittadella per 1-3. Le bianconere sono partite alla grande in questo nuovo anno e nella competizione, la cui prima fase terminerà con la sfida contro il Brescia. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato la partita vinta ieri sera.