News Juve / Novità dell’ultim’ora: arrivano altre dimissioni ufficiali

Il 2023 dellaJuventus si apre così come si era chiuso il 2022, con una vittoria. Brutta, sporca e cattiva, ma che ha portato in dote tre punti pesantissimi in chiave scudetto. Si tratta del 7° successo consecutivo per la Vecchia Signora, ma il dato straordinario riguarda le zero reti prese negli ultimi 7 incontri. Juve quindi non brillante, ma l'obiettivo è stato raggiunto ed è ciò che conta. Partire col piede giusto era importante anche per restituire un po' di serenità ad un ambiente tormentato dalle vicende societarie. Proprio in tale ottica arrivano ulteriori novità dell'ultim'ora<<<