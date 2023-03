Caruso: “Partita difficile con l’Inter, dovevamo chiuderla prima”

Arianna Caruso , centrocampista della Juventus Women, ha detto la sua sui canali ufficiali bianconeri su Twitch. Ecco le sue parole: "Inter? È stata una partita tosta, sono contenta che siamo arrivate in finale. Dovevamo chiuderla prima perché abbiamo avuto tante occasione, ma siamo state brave nei supplementari. Quando il risultato è positivo va bene così. Chi subentra deve essere bravo a portare lucidità, in quei momenti fa la differenza la testa. C’era vento ed era difficile giocare, alla fine ce l’avevamo contro nel primo e poi il vento è sparito.

Assist? Me lo prendo, ma ha fatto tutto lei. Ho tirato più forte possibile perché c’era vento, se no sarebbe finita fuori. Poi è stata brava lei e ha fatto un grande gol. La vedo tutti i giorni, ammiro la sua forza di non mollare mai. Le mando un abbraccio e le faccio un grande in bocca al lupo.