L’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero per presentare il prossimo impegno contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni:

OBIETTIVI STAGIONALI: “In quest’ultimo mese vorrei vedere risposte concrete che ci permettano di raggiungere i nostri traguardi. Questi obiettivi segneranno la differenza tra una stagione “dignitosa” – avendo già vinto due trofei – e un’ottima annata: il loro raggiungimento definirà il valore del nostro percorso. Credo che all’interno del gruppo, e in particolare tra le ragazze, ci sia la piena consapevolezza di questo aspetto. Come abbiamo sempre fatto, procederemo un passo alla volta: con così poche partite rimaste è più semplice mantenere alta la concentrazione. Il prossimo passo si chiama Roma”.

IL LAVORO DURANTE LA SOSTA: “Chi è rimasta qui ha lavorato con uno spirito straordinario. Abbiamo spinto molto sia sull’aspetto fisico che sul miglioramento tecnico individuale, con il piacere di condividere ogni sessione. Essendo un gruppo più numeroso rispetto alle scorse soste, siamo riusciti a organizzare il lavoro in modo ottimale. Le calciatrici rientrate dalle Nazionali, invece, come accade sempre sono tornate con una grande voglia di tuffarsi nuovamente nella nostra realtà quotidiana. Ci siamo radunate tutte con un unico scopo: centrare gli obiettivi che conosciamo”.

LA GARA CON LA ROMA: “Siamo talmente focalizzate sul nostro cammino in campionato da considerare questa una sfida fondamentale esclusivamente ai fini della classifica. Affrontiamo la squadra più forte del torneo, che ha ampiamente meritato la posizione che occupa essendo stata in testa fin dalla prima giornata. La Roma vanta un attacco strepitoso, quasi stratosferico, e merita tutto il nostro rispetto e la nostra stima. Tuttavia, pur stimandole, non dobbiamo avere alcun timore: la paura non ci appartiene, assolutamente”.