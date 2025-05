Canzi: "Siamo andati oltre le aspettative. Domani..."

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della finale di Coppa.

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Domani sarà una grande festa per tutto il movimento del calcio femminile e l’ottima risposta del pubblico è la conferma che la scelta di disputare questa finale a Como sia stata assolutamente corretta. Sarà una bellissima sfida. Io credo che nello sport di squadra la coesione sia fondamentale e vada oltre qualsiasi altro aspetto. Sicuramente noi cercheremo di essere migliori rispetto a loro e credo che sotto l’aspetto dell’unità di intenti potremo fare la differenza. L’ultima partita che abbiamo vinto contro la Roma, al “Tre Fontane”, l’abbiamo giocata in maniera perfetta”.

Sull’ultima gara con la Roma

"Mi auguro che la squadra possa ripetere una prestazione di così alto livello. La Roma è una grande squadra, ha un ottimo impianto di gioco, è allenata molto bene da Spugna e ha individualità estremamente importanti. Per di più, non dimentichiamo che è la squadra detentrice della Coppa Italia, di conseguenza è lei la favorita in questo confronto. Il nostro gruppo è composto da ragazze eccezionali, che capiscono l'importanza dei momenti. Abbiamo preparato la partita a livello tecnico e tattico, ma a livello mentale non c'è stato bisogno di spiegare l'importanza della posta in palio. I nostri obiettivi a inizio anno era dichiarati: volevamo qualifcarci alla fase a gironi della Women's Champions League e ci siamo riusciti, volevamo avere un posto nell'edizione della prossima annata di UWCL e volevamo andare il più avanti possibile in Coppa Italia. Direi che siamo andati ampiamente oltre le aspettative, di conseguenza siamo molto felici".