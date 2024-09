Canzi: "Domani sarà una partita complicata. Sul PSG..." - JuveNews.eu

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del PSG.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Mi aspetto una partita molto difficile contro una squadra che ha buone individualità e fa dell’organizzazione di gioco la sua arma più forte. È guidata da un allenatore, che stimo particolarmente, di grandissima esperienza che conosco personalmente e che ho incontrato tante volte in carriera come avversario. Anche lui è al primo anno nel calcio femminile e già si vede la sua mano, tant’è che alla prima gara hanno subito vinto contro una formazione sulla carta superiore. Mi aspetto un incontro molto difficile. L’ultimo match in casa della scorsa stagione ero andato a vederlo da spettatore. C’è grande voglia da parte mia e da parte delle ragazze di tornare a giocare davanti al nostro pubblico, per me sarà la prima volta mentre loro non vedono l’ora di ricominciare dopo qualche mese di assenza. Sarà un bello spettacolo”.

Sul sorteggio di UWCL

“Sicuramente ci aspettavamo di dover affrontare un avversario molto forte e così è stato. Incontreremo una squadra di livello assoluto che nella scorsa edizione della Women’s Champions League è arrivata fino alla semifinale. Il nostro focus è però ora sul Como Women, al PSG penseremo poi da dopo la gara di campionato. Tutte le nostre energie sono sul match di domani”.