Cantore: “Questo Scudetto è diverso, ora sono protagonista”

Sofia Cantore, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche dello Scudetto.

Sofia Cantore, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Sicuramente rispetto agli Scudetti che avevo vinto in precedenza con la Juventus in cui ero più giovane, avevo avuto meno spazio: questo è diverso, però sinceramente non sento questo grande differenza. Secondo me la cosa speciale è alzare un trofeo insieme a un gruppo di compagne che sono affiatate: mi sono sentita protagonista, però per me è lo Scudetto di tutte. Prima mi ostinavo a voler migliorare degli aspetti del gioco che non mi appartenevano al 100%, a un certo punto invece capisci quali sono i tuoi punti di forza e se sai usarli, diventi molto più efficace”.

Le altre dichiarazioni

“Ho fatto questo lavoro e sono orgogliosa anche a livello personale: più volte mi ero concentrata troppo sull’applicazione e poco sul lasciare spazio anche al divertimento; funziono al meglio proprio quando trovo anche una nota di spensieratezza. La componente fondamentale della stagione è stato il gruppo: so che sembra scontato, ma poter giocare circondata da queste ragazze è la gioia più bella”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<