Bonansea: “Juve? Stagione un po’ negativa, adesso spero nel Mondiale”

Barbara Bonansea , calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua ad un evento. Ecco le sue parole sulle bianconere e sulla Nazionale: "Dal punto di vista della squadra abbiamo lasciato per strada due trofei che erano tra i nostri obiettivi. Una stagione un po’ negativa. Guardando alla Champions League potevamo arrivare ai quarti, ma ci è mancato quel punto in più, ma è un bilancio ancora parziale.

Dal punto di vista personale invece ho iniziato l’annata in modo difficile per via di un infortunio, sono stata fuori un paio di mesi, sono situazioni che fanno parte del calcio e bisogna solo pensare ad allenarsi e fare il proprio lavoro. Ora sto bene e sto cercando di dare una mano alla squadra in queste ultime gare.

All’Europeo abbiamo fatto sicuramente male, non è andato come volevamo e capita di avere alti e bassi nello sport come nella vita. Al Mondiale spero di poter creare ricordi importanti, di potermi emozionare con le mie compagne e i tifosi. Non so quanto potremmo andare avanti, se potremmo vincere però con il gruppo e con una buona energia e una voglia di divertirci potremmo fare qualcosa di bello".