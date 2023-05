Juve Women-Inter 2-2: beffa nel finale per le bianconere

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto del match tra la Women e l'Inter: pareggio per 2-2

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto del match tra la Women e l'Inter: "Gol e spettacolo all'"Ale&Ricky", in una partita che le Juventus Women dovevano onorare per la maglia e per il pubblico, avendo ormai raggiunto matematicamente la qualificazione alla prossima Women's Champions League. Finisce due a due con l'Inter, che impatta proprio nel recupero.

LA GARA — Inizio spettacolare di partita, sotto il sole di Vinovo: passano solo 2 minuti e Pedersen conclude una percussione personale incrociando il tiro in diagonale, che si insacca. Al sesto la risposta Inter: Chawinga cerca di concludere forte sfruttando un cross da sinistra e ci riesce, ma Peyraud-Magnin si oppone di piedi. Ancora Inter al 13' con Karchouni dalla distanza, bloccata dall'estrema bianconera.

Poi la Juve raddoppia: Cantore, che già al 12' era andata vicina al gol concludendo alto un contropiede orchestrato da Nystrom, al quarto d'ora fa centro. Ancora contropiede, ancora Nystrom a dare il via, Bonansea calcia e sulla respinta c'è Sofia che segna. Nonostante il caldo e un punteggio indirizzato, la partita resta vivace e divertente: Caruso, fresca di rinnovo (così come Boattin) in settimana, si presenta al 18' davanti a Durante, che la stoppa.

Di nuovo Juve alla mezz'ora: Cantore prende palla, si gira verso la porta, calcia di destro sul palo lontano ma Durante ci arriva. E' l'ultima occasione vera di un primo tempo in cui la Juve gioca bene, capitalizza, ma in cui l'Inter dimostra di esserci, come testimoniano i molti tentativi di Chawinga, tutti per ora stoppati dalla difesa bianconera.

Al ritorno in campo, la Juve potrebbe mettere il terzo giro di chiave alla partita, ma Cantore, trovata in ottima posizione da Nilden, calcia fuori da due passi. Scossa dal pericolo, l'Inter si riprende e comincia a fare gioco, senza mai però portare veri pericoli alla difesa bianconera, attenta nelle marcature e nelle chiusure. Questo, fino al minuto 75: Karchouni va via sulla destra e poi accentra per Polli, che lasciata troppo sola di concludere a rete, riapre la partita. Palla al centro e ancora Cantore potrebbe chiuderla, ma spreca il match point non trovando la coordinazione per il tiro.

Adesso la partita è apertissima: al 79' Gama deve chiudere Robustellini con un intervento pazzesco, nove minuti dopo Durante la imita a neutralizzare la potenziale conclusione di Beerensteyn in area. E poi la beffa: al 92' Karchouni "ruba" palla alla difesa bianconera e trova Chawinga, che è letale in area, per il 2-2 che chiude lo score, al netto di un'ultima occasionissima Juve al 93', con un mancino di Nilden che esce di niente. Resta una buona prestazione, in vista della Finale di Coppa Italia di giugno con la Roma".

(juventus.it)