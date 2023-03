Bonansea: “Juve? Potevo andare via, ma ho sempre detto no. In futuro…”

Barbara Bonansea , calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sul futuro in bianconero in occasione della vittoria del premio Bacchetta. L'ex punta del Brescia è stata premiata questa mattina, ricevendo il premio della quarantaduesima edizione "Ermelindo Bacchetta", nel "Torneo internazionale di Calcio Mario Maggioni-Walter Righi".

Ecco le sue parole sull'essere una fonte d'ispirazione per la nuova generazione di calciatrici e sul futuro con la Vecchia Signora, considerando anche che la classe '91 è alla Juventus da oramai sei stagioni e una possibile separazione potrebbe consumarsi nelle prossime settimane, in caso di offerta importante dall'Italia o dall'estero: "Per me è bellissimo essere un modello, ma anche una cosa strana perché non immaginavo di arrivare a questi livelli ed è un motivo d’orgoglio vedere che queste bambine possono coltivare questo sogno ed è bello che noi possiamo fare questo lavoro, ci dà responsabilità.