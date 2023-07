Bonansea: “E’ strano non vedere con noi Gama, sul Mondiale…”

Barbara Bonansea, calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua a Sette. Ecco le sue parole: "Assenza di Gama? Effettivamente è molto strano non avere qui con noi la capitana. È infatti sempre stata un punto di riferimento molto importante: in campo non molla mai, mentre fuori si è spesa a favore dei nostri diritti. La sua quindi è un’assenza che si sente, molto pesante anche dal punto di vista umano.