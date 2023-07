Mercato Juve | Colpo a sorpresa in attacco: Sky dice che…

Dopo circa 20 giorni dall'inizio ufficiale del calciomercato, la Juve ha chiuso soltanto un acquisto quello di Timothy Weah . L'esterno americano ha preso il posto lasciato vuoto da Cuadrado, ma i bianconeri hanno ancora molto su cui lavorare. Il nuovo Football Director Cristiano Giuntoli dovrà potenziare la squadra, e in particolare cercare un sostituto di Vlahovic , sempre più vicino all'addio. Oltre a Lukaku e David, secondo Sky Sport c'è un nome nuovo per l'attacco bianconero.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve starebbe sondando il terreno per un altro giocatore: Beto , attaccante portoghese dell' Udinese . Il classe 1998 è un giocatore dotato di un grande fisico, che potrebbe fare al caso della squadra di Allegri. Con la sua velocità e le sue doti di inserimento, infatti, il portoghese potrebbe diventare l'arma in più dell'attacco bianconero.

Nel corso dell'ultima stagione il bomber dell' Udinese ha segnato 10 gol e fornito un assist in 33 presenze in Serie A, mentre nella stagione precedente le reti erano state addirittura 11.

Ora la formazione bianconera lo valuta 35 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero permettersi di pagare nel caso in cui Vlahovic dovesse essere davvero venduto. La Juve ci pensa ma dovrà prestare attenzione alla concorrenza di diverse squadre tra cui anche Fulham e Tottenham. Per il momento nessuna offerta ufficiale, ma la Juve ci pensa: staremo a vedere. E proprio parlando di mercato, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente qualcos'altro di molto grosso <<<