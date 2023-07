Bertolini: “Girelli farà la capitana per il Mondiale in Nuova Zelanda”

Milena Bertolini, Commissario tecnico della Nazionale, ha parlato della scelta del capitano per la spedizione Mondiale.

Milena Bertolini, CT della Nazionale italiana, ha parlato del Mondiale che inizierà tra pochi giorni. Ecco le sue parole: "Sensazioni positive, c’è tanto entusiasmo in questo Paese così particolare e lontano da noi. Dovremo abituarci alle quattro stagioni perché in una giornata passi dal sole all’inverno, al vento, alla pioggia. Abbiamo fatto questi primi allenamenti di adattamento per recuperare dal jet lag.